Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor
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Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi ekipleri şiddetli yağışlara anında müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi ekipleri şiddetli yağışlara anında müdahale ediyor. Hafta başından beri etkili olan yağışlar nedeniyle KASKİ ve İtfaiye ekipleri teyakkuz halinde bulunuyor. Her iki kurum da müdahale ekiplerinin sayısını artırdı.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre 13 Haziran Perşembe günü Mimsin, Talas, Hacılar ve Erciyes bölgesinde metrekareye yaklaşık 40 kilogram yağış düştü. Kent merkezinde ise yağış miktarı 18 kilogram olarak ölçüldü. Kayseri'nin bir aylık yağış miktarının kısa süre içinde bazı bölgelere düşmesi nedeniyle doğan olumsuzlukların giderilmesi için KASKİ Genel Müdürlüğü ve İtfaiye Teşkilatı takviye edilmiş ekiplerle müdahalede bulundu.

Su baskınlarıyla ilgili KASKİ Genel Müdürlüğü'ne 249 çağrı iletildi. Araç ve personel açısından takviye edilmiş ekiplerle tüm olaylara müdahalede bulunuldu. İtfaiye teşkilatı da gün boyunca 65 su baskınının yanı sıra 19 kurtarma, 7 yangın ve 1 trafik kazası olmak üzere toplam 92 olaya müdahale etti. Ekipler, Meteoroloji'nin kuvvetli yağışların süreceği ihbarları üzerine teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
İtfaiye, Güncel
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