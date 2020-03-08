Büyükşehir Belediyesi kadınlar gününü unutmadı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzur evlerinde kalan, ceza evinde yatan anne ve çocukları ile şehit annelerini unutmadı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlarla birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı; yaşlıları, mahkum kadınlar ile evlatlarını ve şehit annelerini ziyaret ederek Başkan Yücel Yılmaz'ın selamlarını iletti.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın muhtarlarla birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe programa, Regaip Kandili olması dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretle başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz ile Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet Meydan'ın da katıldığı ziyarette yaşlıların kandilleri kutlanarak çeşitli hediyeler verildi.



Deniz: "Onlar bizlere ailelerinin emaneti"



Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlı bakımevine oldukça önem verdiklerini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, "Burada yaşayan büyüklerimiz, bizlere ailelerinin emaneti. Onların her türlü ihtiyacıyla ilgileniliyor burada. Mübarek Kandil gününde yanlarında olmak, ziyaret etmek istedik. Buradaki çalışmalarından dolayı Ahmet Meydan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Büyüklerimize, Yücel Başkanımızın selamlarını getirdik" dedi.



Göktepe: "Ülkemizdeki bütün evlatların analarıyız"



İblid'de şehit düşen Mehmetçiklerimizin anısına Balıkesir Şehitliği ziyaretini de programına dahil eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe, personeli ve kadın muhtarlarla şehitlerin mezarı başında dua etti. Duygu dolu anlar yaşadığını belirten Göktepe "Bu acının tarifi mümkün değil. Biz, Türk anneleri sadece kendi evlatlarımızın değil ülkemizdeki bütün evlatların analarıyız. En son İblid'de kaybetmiş olduğumuz şehit olmuş evlatlarımız; canımızı, ciğerimizi acıttı. Evladını kaybetmiş tüm annelerimizi de anarak buradan onlara sabırlar diliyoruz. Kadın muhtarlarımızla beraber 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz. İlk olarak şehitliğimizi ziyaret edelim istedik. Bütün evlatlarımızın sağlıklı olduğu, burnunun dahi kanamadığı bir gelecek diliyorum" diye konuştu.



Şehitlik ziyaretinde bulunan kadın muhtarlar da gözyaşlarına hakim olamayarak şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz için dua ettiklerini söyledi.



Program kapsamında Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'na da ziyaret gerçekleştirildi. Ceza infaz kurumunda anneleriyle birlikte yaşayan çocuklara; kitap, kırtasiye malzemesi ile atkı, bere gibi hediyeler de götüren Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ve kadın muhtarlar çocuklarla yakından ilgilendi.



"Bir annenin yüzü en çok evladı mutlu olduğunda güler"



"İşimizi kalplere dokunarak yapıyoruz" diyen Göktepe "Mahkum kadınlarımızın yüzünü güldürmek istedik, içlerinde anne olanlar, burada evlatlarıyla yaşayanlar var. Bir annenin yüzü en çok evladı mutlu olduğunda güler. Çocuklarımız, bizler için çok önemli ve değerli. Biraz olsun katkımız olduysa ve yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bizlere de. Kadın muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum bu tür faaliyetlerde hiçbir zaman desteklerini esirgemiyorlar" dedi.



Son olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi ziyaret edilerek orada şube başkanı Haydar Filiz ile şehit anneleri ziyaret edildi. Şehit annelerinin evlat acılarını paylaştıklarını söyleyen Göktepe "Bizler, ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını ödeyemeyiz" dedi. - BALIKESİR