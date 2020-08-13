Büyükşehir Belediyesi, kazı çalışmasıyla akaryakıt istasyonunun girişinin kapatıldığı iddiasını... - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentte belediye ekiplerince yapılan kazı çalışmasıyla bir akaryakıt istasyonunun girişinin kapatıldığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki Terminal Caddesi'nde yer alan bir akaryakıt istasyonu önünde yapılan altyapı çalışmasıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Ağustos tarihinde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle Terminal Caddesi'nin bazı noktalarında altyapı çalışması yapılması elzem hale gelmiştir. Su birikintileri ve tahliye çalışması nedeniyle bölgedeki petrol istasyonu önünde ekiplerimizce kazı yapılmıştır. Ardından söz konusu bölgedeki altyapı sorunu giderilerek ilgili çalışma sonlandırılmıştır. Bu konuya ilişkin ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."