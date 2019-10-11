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Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi'nden camilerde temizlik seferberliği

Büyükşehir Belediyesi'nden camilerde temizlik seferberliği

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla kentteki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nden camilerde temizlik seferberliği, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla kentteki camilerde temizlik çalışması başlattı.


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürlüğü, temizliğe ihtiyaç duyulan camilerin tespitinin ardından çalışmaların startını verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Hz. Ebubekir'i Sıddık Camii'nin temizliğini gerçekleştirdi. Temizlik çalışması kapsamında halılar, avizeler, ayakkabılıklar, avlular, tuvaletler ve lavabolar deterjanlı suyla yıkandı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 10'ar kişilik ekipler tarafından camilerde temizlik çalışması devam edileceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
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