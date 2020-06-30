Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara özel kütüphane - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara özel kütüphane

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çocuklar için özel kütüphaneler oluşturdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çocuklar için özel kütüphaneler oluşturdu.

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Başkan Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Beyazşehir Halk, Ziya Gökalp Semt, Argıncık Semt kütüphanelerinde çocuklar için her türlü detayın düşünüldüğü kütüphaneler açtıklarını belirtti.

Çocuk kütüphanelerinin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Onlar bizim geleceğimiz. İşte bu yüzden yeni açılan kütüphanelerimizde çocuk kütüphaneleri de yaptık. Çocuk kütüphaneleri, çocukların okul gezilerinde hayatında sadece bir kez gördüğü, dokunmasının, dağıtmasının, oynamasının, gülüp konuşmasının yasak olduğu değil, tüm çocukluğu ile var olabildiği, özgürce gezinebildiği yerler olmalı." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını süresince bir dönem sokağa çıkamayan çocukların çok bunaldığını ve çocuk kütüphanelerinin adeta bir hediye olarak görüldüğünü belirten Büyükkılıç, kütüphanelere çocukların gönül rahatlığı ile getirebileceğini aktardı.

Çocuklar için "Hazineler değerlidir. İyi muhafaza edilir. Siz de bizler için birer hazinesiniz" ifadelerini kullanan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sizlerin daha kültürlü, daha eğitimli bireyler olmanız ve bilgiye hemen ulaşabilmeniz için bundan sonra inşa ettiğimiz bütün kütüphanelerimizde çocuk kütüphanesi oluşturmaya devam edeceğiz. Çocuk kütüphanelerimizde çocuklarımıza uygun kitaplar, oyun alanları olacak. Çizgi film alanlarımız da mevcut. Ayrıca ebeveynlerimiz için bebek bakım odaları da yaptık. 0-13 yaş aralığındaki tüm çocuklarımız kütüphanelerimizden yararlanabilecek."

Memduh Büyükkılıç, Ziya Gökalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:13 Kaynak: AA

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