Büyükşehir Belediyesi'nden Trambüs Araçlarına Sıkı Takip

158 KAMERA İLE SEFERLERDEKİ ARAÇLAR ANLIK OLARAK TAKİP EDİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Trambüs Bakım ve Onarım Merkezi ile Esenlik Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Et Entegre Tesisini ziyaret etti.

TRAMBÜSLER ANLIK OLARAK TAKİP EDİLMEKTE

Sahada 158 kamera ile hat üzerinde bulunan araçların takibinin yapıldığını belirten Başkan Polat, "MOTAŞ tarafından 22 Trambüs ile Çevreyolu üzerinde konforlu ve modern bir ulaşım hizmeti verilmektedir. Durak ve kavşaklara yerleştirilen 158 kamera ile Trambüsler anlık olarak takip edilmektedir. 2018 yılı içerisinde %61'i öğrenci olmak üzere yaklaşık olarak 690 bin vatandaşımız Trambüsleri kullanmıştır. Konforlu, ferah, sessiz, çevre dostu ve dizel yakıtlı araçlarla kıyaslandığında %75 tasarruf sağlamaktadır.MOTAŞ kurulan kamera takip sistemiyle bir yandan kendi hizmetini denetlerken bir yandan da Malatya'da olası suç olaylarına karşıda bir caydırıcı rol üstlenmektedir. Malatya'mıza hizmet noktasında çalışmalar üreten bütün personellerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Polat daha sonra bakım atölyesini ziyaret edip, bakım çalışmaları yapılan Trambüsler hakkında da bilgiler aldı.

ESENLİK ŞİRKETİMİZ VATANDAŞIMIZIN SAĞLIKLI VE KALİTELİ GIDA TÜKETİMİNE KATKI SUNUYOR

Esenlik Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Et Entegre Tesisini ziyaret eden Başkan Polat, "Esenlik Şirketimiz bünyesinde hizmet vermekte olan Et Entegre Tesisimiz imalatlarında hijyen kurallarına büyük bir titizlikle uymakta ve halkımızın sağlıklı ürün tüketimine katkı sunmaktadır. Malatya'da vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli gıda tüketimine büyük katkı sunan Esenlik Şirketimize ve çalışanlarına bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.