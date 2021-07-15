Büyükşehir Belediyesi'nin mobil kuaförü, kırsaldaki vatandaşa hizmet verdi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nin mobil kuaförü, kırsaldaki vatandaşa hizmet verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Mobil Kuaför Tırı" Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki 373 kişiye hizmet verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Mobil Kuaför Tırı" Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki 373 kişiye hizmet verdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mobil Kuaför Tırı ekipleri, kırsal bölgeleri dolaşarak ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Manavgat'ta 207, Gündoğmuş ilçesinde ise 166 kişinin kuaför ihtiyacı giderildi. Rahatsızlığı ya da engeli nedeniyle evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara da bulundukları yerden hizmet sağlandı.???????

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