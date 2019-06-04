Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla bayramlaştı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi bayram namazı çıkışında vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi bayram namazı çıkışında vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Aydınlıların güzel bir bayram geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki camilerde bayram namazı sonrasında vatandaşlara lokum ikram edildi.
Tüm Aydınlıların Ramazan Bayramını kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
ise bayramın mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diledi.
Cami çıkışlarında Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan lokumları alan vatandaşlar, gösterdiği duyarlıktan dolayı Başkan Çerçioğlu'na ve Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti. - AYDIN
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