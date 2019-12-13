Büyükşehir Belediyesinden okula destek - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesinden okula destek

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı ilçesindeki 1 Nisan Yatılı Bölge Ortaokulu'na gezici kuaför hizmeti sağlarken, engelli sandalyesi, çöp kovaları ve iki adet piknik masası yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden okula destek, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı ilçesindeki 1 Nisan Yatılı Bölge Ortaokulu'na gezici kuaför hizmeti sağlarken, engelli sandalyesi, çöp kovaları ve iki adet piknik masası yardımında bulundu.


1 Nisan Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Adem Yüce, isteğe bağlı olarak öğrencilerin saç kesimi ve bakımı hizmetinden gün boyunca yararlandırıldığını belirterek, "Bu hizmetleri öğrencilerimize ulaştıran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a verilmek üzere Sağlık Dairesi Başkanlığı Engelli Şube Müdürü Dr. Levent Cemal Güngör'e ve Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Muhsin İnal'a okulumuz öğrencileri adına plaket verdik" dedi.


Yüce, ayrıca bu hizmetlerin organizasyonunu sağlayan okul müdür başyardımcısı Rıfat Ölmez, Büyükşehir Belediyesi Karaisalı Kontrolörü Cumali Işıl'a katkılarından dolayı teşekkür etti. - ADANA

1 Nisan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
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