Büyükşehir, Dallıca'da kavşak çalışmasını tamamladı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının daha güvenli ve düzenli bir şekilde sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olabilecek kazaların engellenebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelinde trafiği rahatlatacak çalışmalar yapmayı aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak Nazilli Dallıca Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde kavşak çalışması gerçekleştirdi. Yatay ve düşey işaretlemeler yapılan kavşakta çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yol trafiğe açıldı. İsabeyli yolu üzerinde olduğu için gün içinde yoğun araç trafiği yaşanan yolda yapılan bu çalışmayla araçların aşırı hızlı gitmeleri engellendi ve yaşanması muhtemel trafik kazalarının da önüne geçilmiş oldu.

Mahalle içinde yer alan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafiğin her geçen gün daha da yoğunlaştığını söyleyen Dallıca Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar, "Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne başvurumuz sonuç verdi ve çok güzel bir projeye imza atıldı. Buradan başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Ulaşım ile Fen İşleri dairesi başkanlıklarına çok teşekkür ederim. Yapılan çalışmayla bu noktada meydana gelebilecek kazalar en aza indirildi" dedi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Dallıca Mahallesi'nde yaptığı çalışmalardan çok memnun olduğunu ifade eden muhtar Uçar, "Gerek şahsım, gerekse mahalle sakinleri olarak göreve başladığım günden bu yana yapılan çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Aldığımız hizmetler saymakla bitmez. İnşallah daha güzel hizmetlerle Dallıca'yı güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN