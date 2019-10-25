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Büyükşehir'den cumhuriyet konserine davet

30 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılacak Cumhuriyet Konseri'ne bütün vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

Büyükşehir'den cumhuriyet konserine davet, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılacak Cumhuriyet Konseri'ne bütün vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

Büyükşehir'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak konsere Türk halk müziğinin ünlü ismi Esat Kabaklı katılacak.

29 Ekim Salı günü saat 19.30'da başlayacak kutlamalar Tarkan Köylü'nün kum sanatı ile yapacağı gösterilerle başlayacak.

Programda daha sonra Türk Halk Müziğinin ünlü ismi Esat Kabaklı sahne alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek Cumhuriyet Konserine tüm Kayserilileri davet etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümünün Cumhuriyet Meydanı'nda birlik, beraberlik ve coşku içerisinde kutlanacağını kaydetti.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kayseri, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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