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Büyükşehir'den mahalle tipi havuz projesi

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan "Mahalle Tipi Havuz Projesi" kapsamında 13 yüzme havuzu 2020 Mayıs ayının sonunda hizmete alınacak.

Büyükşehir'den mahalle tipi havuz projesi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan "Mahalle Tipi Havuz Projesi" kapsamında 13 yüzme havuzu 2020 Mayıs ayının sonunda hizmete alınacak.


2019 Mart Mahalli Seçimler öncesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Fatma Şahin, seçim beyannamesinde bulunan 12 yüzme havuzu ve 10 spor salonu vaadini hayata geçirerek, gençlerin spora erişimini kolaylaştıracak. "Genç Dostu Şehir", "Spor Kenti Gaziantep" anlayışıyla çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, kenti adeta yüzme havuzlarıyla spor salonlarıyla donatacak.


Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanan Büyükşehir, "Mahalle Tipi Havuz Projesi" çalışmalarını hızlandırdı. Buna göre, 2 bin 300 metrekarelik inşaat alanına 12,5x25 metre uzunluğunda yüzme havuzu yapılacak. 131 kişi kapasiteli tribün, fitness salonu, soyunma odaları, bay- bayan mescit, tuvalet-banyo ve teknik odaların yer alacağı projede, her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülerek spor tesisi, gençlerin hizmetine sunulacak.


Büyükşehir, son yıllarda gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası alanda ses getiren sportif etkinliklere imza atarak şehrin spora olan ilgisini zirveye taşıdı, kentin spor altyapısını güçlendiren çalışmalara ihtiyaç duydu. Gençleri spora daha fazla yaklaştırmak amacıyla kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, salon sporuna dönük altyapıyı güçlendiren projelere bir yenisini daha ekledi. "Mahalle Tipi Havuz Projesi'ni devreye sokan Büyükşehir; Nurdağı, İslahiye, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Nizip, Oğuzeli ilçelerine birer, Şehitkamil ilçesine 3, Şahinbey ilçesine ise 3 adet olmak üzere toplam 13 mahalle tipi yüzme havuzu yapacak.


Gerçekleştirdiği projelerle birçok yerel belediyeye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, eş zamanlı olarak yapımına devam ettiği yüzme havuzlarını 2020 yılı Mayıs ayı sonunda tamamlayarak hizmete almayı planlıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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