Büyükşehir'den STK'lara mama desteği - Son Dakika
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Büyükşehir'den STK'lara mama desteği

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşlarına, sokak hayvanları için mama desteği veriyor.

Büyükşehir'den STK'lara mama desteği, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşlarına, sokak hayvanları için mama desteği veriyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği birçok proje ve sosyal etkinlikler ile sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda yıl içinde düzenli olarak sokak hayvanlarına yönelik hizmetler verirken dernekleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor. Özellikle soğukların bastırdığı bu mevsimde yiyecek sıkıntısı artan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından mama desteği veriliyor.


Kocaeli'nde faaliyet gösteren derneklere 500 kilogram köpek maması ile 400 kilogram kedi maması dağıtıldı. Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selama Pilatin Pek, Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği Başkanı Gülçin Taşkın, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik, Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Tülay Çetin ve Can Dostları Derneği Başkanı Sibel Erdem'e Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan köpek taşıma kutuları ve mamalar verildi.


Sivil toplum kuruluşları Büyükşehir belediyesinin vermiş olduğu destekten ve bu konudaki hassasiyetinden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Öte yandan soğuk havalarda hayvanların yiyecek ihtiyaçlarının giderilebilmesi için tüm vatandaşlara da birlik çağrısında bulunuldu. - KOCAELİ

Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:31 Kaynak: İHA
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