Büyükşehir'den "Temel Gönüllülük Eğitimi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den 'Temel Gönüllülük Eğitimi' - Son Dakika

Büyükşehir'den "Temel Gönüllülük Eğitimi"

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Temel Gönüllülük Eğitimi" kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)'nde eğitim gören 35 öğrenciye eğitim verildi.

Büyükşehir'den

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Temel Gönüllülük Eğitimi" kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)'nde eğitim gören 35 öğrenciye eğitim verildi.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Başkanlığı, Sosyal Ben Akademi iş birliğinde geleceğin dünyasına profesyonel gönüllüler yetiştirmek ve bireylerin sosyal sorumluluk algısını geliştirerek kariyerlerinde farklı bir başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla GAÜN'deki 35 gönüllü öğrenci, Mehmet Şimşek Tenis Kortu'nda 3 günlük bir eğitimden geçti, farkındalık oluşturuldu.


Öte yandan eğitimi çerçevesinde sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon kavramları, topluma hizmet kavramları arasında benzerlikler ve farklılıklar, kurumsal firmalarda ve kamu kurumlarında sosyal sorumluluk, Türkiye'de sosyal sorumluluğun önemi ve tarihçesi, bir araştırma tekniği olarak saha, saha sürecinde iletişim, örnek olay çalışmaları, gönüllülük kavramı ve önemi, Türkiye'de gönüllülük, Dünya'da gönüllülük, proje yazma basamakları, proje yönetimi, finansal sürdürülebilirlik, sponsorluk çalışmaları ve yönetimleri ve sosyal sorumluluk projelerinde medya kullanımı konuları hakkında öğrenciler bilgilendirildi.


3 günlük eğitimi başarıyla tamamlayan 35 öğrenciye sertifika verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Mehmet Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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