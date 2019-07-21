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Büyükşehir Düzce'deki afet bölgesinde

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara karşı yürütülen çalışmalara destek için Kocaeli'den iş makinaları gönderdi.

Büyükşehir Düzce'deki afet bölgesinde, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara karşı yürütülen çalışmalara destek için Kocaeli'den iş makinaları gönderdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara karşı yürütülen çalışmalara destek için felaket bölgesine iş makinaları gönderdi. Gönderilen paletli ve lastikli iki adet ekskavatör iş makinası Akçakoca'nın Uğurlu Köyünde dere temizliği ve çevre temizliği çalışmaları yapıyor. Düzcelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, "Devletimizin her türlü imkanı Düzceli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferber edilmiş durumdadır. Büyükşehir Belediyesi olarak da yaşanan felaketin ardından hızlı bir şekilde organize olarak iki adet ekskavatör ile selden etkilenen bölgede çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Yaraların sarılmasına destek olmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ
Tahir Büyükakın, Kocaeli, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
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