Büyükşehir'in Marul Fidelerinden De Bereket Fışkırıyor

Marul seralarını ziyaret eden Başkan Büyükerşen geçen sene 250 bin domates fidesi dağıttıklarını hatırlatarak, bu yıl bu sayıyı 500 bine çıkaracakları müjdesini verdi.

Başkan Büyükerşen'in başlattığı Kırsal Kalkınma Projeleri zor günler geçiren üreticiye nefes aldırmaya devam ediyor. İç Anadolu'nun Çukurova'sı sayılan Sarıcakaya ve Mihalgazi'de, Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı fidelerden önemli gelir sağlayan seralarda şimdi de marul bereketi yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 100 gün önce dağıttığı marul fideleri, bölge üreticisinin kazanç kapısı oldu. Üreticiye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Başkan Büyükerşen,üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini ve yeni projelerin üzerinde çalıştıklarını müjdeledi. Başkan Büyükerşen, büyük verim elde edilen seraları yerinde ziyaret ederek üreticilerle fikir alışverişinde bulundu. Büyükerşen "Dağıttığımız ve büyük gelir elde ettiğiniz domates fidelerinden sonra maruldan da aynı şekilde verim almanız bizleri son derece mutlu ediyor. Ekonomik olarak sıkıntılar içinde olduğunuzu biliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanınız olarak hayal satarak değil, sizlere dokunan, fayda sağlayan projelerimle her zaman yanınızdayım. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

Tarımda dışa bağımlılığın giderek arttığı ve çiftçinin ürettiğinden para kazanamaz hale geldiği bu dönemde Büyükşehir Belediyesi imkânları dâhilinde tarımsal üretime destek olmaya devam ediyor. Su, kanalizasyon ve yol gibi sorumluluklarının yanı sıra her konuda çiftçinin derdini dinleyerek çözümler üretmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya yönelik ürettiği projelerle de çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Daha önce binlerce dut fidanı ve domates fidesi ile çiftçilere nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayında dağıttığı 2.5 milyondan fazla marul fidesi ile de çiftçiye rahat bir nefes aldırdı. Marul fidelerinin yetiştiği ve büyük verim alınan seraları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, projeden faydalanan çiftçilerle Sarıcakaya ve Mihalgazi'de bir araya geldi.

Türkiye'de tarımın yanlış politikalar sonucu dışa bağımlı hale geldiğini, çiftçinin ürettiğinden para kazanamadığını belirten Başkan Büyükerşen "Üzülerek görüyoruz ki üreterek kendi kendine yeten ülkemizde tarım hızla yok oluyor. Sarımsaktan samana kadar her konuda dışa bağımlı hale geldik. Son olarak da soğanda gümrük vergisi sıfırlandı ve ithalatın önünü açıldı. Türkülerimizde söylendiği gibi kuru soğana muhtaç hale geldik. Çiftçimizin yüzü artık gülmüyor. Bu da pazara, markete yansıyor. Eskişehir'de kırsal kalkınma projelerimiz ile bu mutsuzluğu biraz olsun gidermek, hem üreticimizin hem de halkımızın yüzünü güldürmek için kolları sıvadık. Dut fidanları ile başlayan, domates fideleri ile devam eden projelerimizden sonra Ekim ayında dağıttığımız 2,5 milyondan fazla marul fidelerinin durumunu görmek için Sarıcakaya ve Mihalgazi'ye geldik. Özellikle seralarda çalışan kadınlarımızın yüzünün güldüğünü görmek bizlere gelecek adına umut oluyor, güç veriyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık başta olmak üzere üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca kısa süre içerisinde kent merkezinde açacağımız markette de üreticilerimiz, aracılar olmadan, ürününü hak ettiği değeri ile vatandaşımıza ulaştıracak" dedi.