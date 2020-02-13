Büyükşehir iştiraklerinde nöbet değişimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir iştiraklerinde nöbet değişimi - Son Dakika

Büyükşehir iştiraklerinde nöbet değişimi

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BİNTED, BESAŞ, BURKENT ve Jeotermal A.Ş'nin yönetim kademelerinde nöbet değişimi yaşandı.

Büyükşehir iştiraklerinde nöbet değişimi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BİNTED, BESAŞ, BURKENT ve Jeotermal A.Ş'nin yönetim kademelerinde nöbet değişimi yaşandı.


Sosyal yaşamın her alanında Bursalılara en iyi hizmeti sunmak amacıyla bünyesindeki 8 şirket ve altyapı kuruluşu BUSKİ ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'nin bazı iştiraklerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. BİNTED Genel Müdürü olarak 2016 yılından bu yana görev yapan Muhammed Sütçü, Jeotermal A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Sütçü'den boşalan Genel Müdürlük görevine ise BİNTED Genel Müdür Yardımcısı Nurcan Kırçova vekaleten getirildi.


BESAŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Hakkı Gülşen ise BESAŞ Genel Müdürü oldu. Bunun yanı sıra BESAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Bektaş da halen mevcut görevine devam ediyor.


Ayrıca Jeotermal A.Ş. Genel Müdürü Doğan Kaçar da Burkent Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
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