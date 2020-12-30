Büyükşehir, İzmit Tavşantepe Cemevi için ihaleye çıktı - Son Dakika

İzmit ilçesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Tavşantepe Cemevi'nin tadilatı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dini ve kültürel mekanlara olan desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Tavşantepe Cemevi'nin tadilatı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Yaklaşık maliyeti 708 bin 240 bin TL olan hizmet için ihale yapıldı. İhale kapsamında 120 gün içerisinde mevcut binanın dış cephe kaplaması, en üst ibadethane katı ve ibadethane katına hizmet eden zemin katta giriş holü, kitaplık alanı, mekanik hacimleri yapılacak. Ayrıca 1. katta merdiven kovası, 2. katta çay ocağı, tuvalet alanları, en üst katta ibadethane mahali, dede odası ve lokma odası tadilatları gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında yapılan ihaleye 12 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 512 bin TL ile en yüksek teklif 864 bin 932 TL ile verildi. - KOCAELİ