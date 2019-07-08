Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Manavgat'ta dağları kırıp yeni yol açıyor
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir Manavgat'ta dağları kırıp yeni yol açıyor

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsalda yolların daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Manavgat'ta dağları kırıp yeni yol açıyor, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsalda yolların daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri Manavgat ilçesine bağlı Saraçlı, Karavca ve Güzelyalı mahalleleri grup yolunda iş makineleriyle dağları kırıp yeni yol açıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Manavgat'ın Saraçlı, Karavca ve Güzelyalı mahalleleri grup yolunda hummalı bir çalışma yürütüyor. Tehlike arz eden birçok keskin viraja sahip grup yolu güvenli hale getiriliyor. Ekipler, virajları ortadan kaldıran ve mesafeyi kısaltan yeni bir yol açıyor. Ekipler iş makineleriyle dağları kırarak, yarma ve dolgu çalışması yapıyor.

Yürütülen yeni yol çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir'le birlikte inceleyen Karavca Mahalle Muhtarı Ahmet Ali Karakaya da sık sık kaza yaşanan yolun güvenli hale gelecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:15 Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı! Ali Babacan'ın istifa kararını dünya basını böyle duyurdu Son dakika! Hamile kadına dehşeti yaşayan maganda konuştu: Hamile olduğunu bilmiyordum AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:17:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Manavgat'ta dağları kırıp yeni yol açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]