Büyükşehir personeline "Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir personeline 'Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları' eğitimi - Son Dakika

Büyükşehir personeline "Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları" eğitimi

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmakta olan personele yönelik "Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları" konulu eğitim programı düzenlendi.

Büyükşehir personeline

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmakta olan personele yönelik "Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları" konulu eğitim programı düzenlendi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Kızılağaç Makine İkmal Şantiyesinde düzenlenen eğitim programında; akaryakıtın özellikleri, yangın tüpü kullanımı ile yangına müdahale, acil durum anında yapılması gerekenler, akaryakıtın sağlık açısından tehlikeleri, güvenli dolum kuralları hakkında bilgiler verildi. - MUĞLA

Kızılağaç, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
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