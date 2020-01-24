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Büyükşehir personeline "Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları" eğitimi
6 saat önce
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmakta olan personele yönelik "Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları" konulu eğitim programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmakta olan personele yönelik "Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları" konulu eğitim programı düzenlendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kızılağaç Makine İkmal Şantiyesinde düzenlenen eğitim programında; akaryakıtın özellikleri, yangın tüpü kullanımı ile yangına müdahale, acil durum anında yapılması gerekenler, akaryakıtın sağlık açısından tehlikeleri, güvenli dolum kuralları hakkında bilgiler verildi. - MUĞLA
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