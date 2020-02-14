Büyükşehir sinek yuvası atık lâstikleri topluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir sinek yuvası atık lâstikleri topluyor - Son Dakika

Büyükşehir sinek yuvası atık lâstikleri topluyor

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklerin hızla üremesine zemin hazırlayan 50 bin adet atık araç lastiğini topladı.

Büyükşehir sinek yuvası atık lâstikleri topluyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklerin hızla üremesine zemin hazırlayan 50 bin adet atık araç lastiğini topladı. Hamitler Top Sahası'ndaki lastik depolama merkezinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, attıkları bu adımla birlikte hem kışlaklardaki çevre kirliliğinin önlendiğini hem de lastiklerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla ekonomiye katkı sağlandığını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir genelindeki boş alanlarda bulunan 50 bin adet araç lastiğini alarak, Hamitler Spor Sahası'nda topladı. Depolanan lastikler geri dönüşüme alınarak, ekonomiye kazandırılacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, araç lastiklerinin depolandığı alanda incelemelerde bulundu. Kışlak mücadelesi içerisinde çevreye gelişi güzel atılan lastiklerin yürütülen çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten Başkan Aktaş, lastiklerde su birikmesinin ve biriken suyun ısınmasının milyonlarca sivrisineğin hızlı bir şekilde üremesine sebep olduğunuifade etti. Kış aylarında yapılan kışlak mücadelesinde bu nedenle araç lastiklerinin toplanmasına karar verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Toplanan lastikler ile hem çevre ve görüntü kirliliğini önleniyor hem de geri dönüşüme kazandırarak ekonomiye katkı sağlanıyor. Ayrıca sahada çalışan ilaçlama ekiplerimizin yaz aylarında geçekleştirdiği ilaçlama faaliyetleri için 50 bin adet sivrisinek üreme kaynağı ortadan kaldırılmış oluyor. Dolayısıyla böylelikle, yıl boyu kullanılacak olan ilaç miktarında da tasarruf ediliyor" dedi.


Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, kışlak mücadelesi çerçevesinde gerçekleştirilen hizmetlere de işaret etti. Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçenin tamamında bu mücadeleyi verdiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "vektör kontrol yeşil alanlarda afit, kapalı ve açık alanlarda karasinek, sivrisinek, hamamböceği ve kemirgen gibi çeşitli haşerelere karşı mücadele çalışmaları yürütüyoruz. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilaçlama birimimiz, son 4 ayda 1060 mahallede 126 personel ve 38 araçla ilaçlama çalışmaları yaptı. Ekiplerimizin kışlak mücadelesi, larva mücadelesi kadar önemli. Dolayısıyla, çalışmalar sezon sonuna kadar devam edecek" diye konuştu. - BURSA

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kışlak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
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