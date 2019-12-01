Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Şükrü Erbaş'ı okurlarıyla buluşturacak
Son Dakika Güncel Büyükşehir Şükrü Erbaş'ı okurlarıyla buluşturacak - Son Dakika

Büyükşehir Şükrü Erbaş'ı okurlarıyla buluşturacak

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şair Şükrü Erbaş'ı okurlarıyla buluşturacak.

Büyükşehir Şükrü Erbaş'ı okurlarıyla buluşturacak, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şair Şükrü Erbaş'ı okurlarıyla buluşturacak. Şükrü Erbaş, 4 Aralık Çarşamba günü saat 12.00'da AKM Perge salonunda 'Bir Sevme Bilgisi: Şiir' konulu söyleşi gerçekleştirecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi 'Bir Sevme Bilgisi: Şiir' konulu söyleşi programıyla ünlü şair Şükrü Erbaş'ı okurlarıyla buluşturuyor. Türkçe şiirin usta isimlerinden Şükrü Erbaş şiir, ahenk, dil işçiliği, okumak, düşünmek ve yazmak üçgeninde yaşanan kronolojiyi ifade ederek okurlarına merak edilen konular hakkında bilgi verecek. Söyleşi, 4 Aralık Çarşamba günü saat 12.00'da AKM Perge Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleşecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şükrü Erbaş, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Takmayana 625 lira ceza kesilecek
Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles söylediği ilahiyle mest etti Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Trüf mantarını üretenlere yüzde 65'e kadar teşvik verilecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 17:18:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Şükrü Erbaş'ı okurlarıyla buluşturacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]