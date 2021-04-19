Büyükşehir yolları güvenli hale getiriyor - Son Dakika

Sıkça kullanılan yolda yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar ulaşımlarını daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirecek.

İl genelinde yol bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Şehitler, Çoruk, Ulupınar mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik yolda temel çalışması gerçekleştirdi. İlçede, Şehitler, Ulupınar ve Çoruk Mahallelerini birbirine bağlayan,ilçe merkezine de ulaşımı kısaltan 4 kilometrelik yol üzerinde yapılan temel çalışmasının ardından vatandaşlar ulaşımlarını artık daha konforlu bir şekilde yapacak. Yolu kullanan sürücülerin ve yolcuların da güvenliklerini arttıracak olan çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahalleler arası bağlantılar ve ilçe merkezine ulaşım daha rahat olacak.