Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden minik emekçilere sürpriz
Son Dakika Yerel Haber

Büyükşehirden minik emekçilere sürpriz

1 saat önce

Büyükşehirden minik emekçilere sürpriz Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi üyeleri, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Mavi Göl'de düzenlendiği piknikte bir araya geldi Merkez üyesi çocuklar, Altınpark'ta bulunan Feza Gürsey Bilim Merkezi'ndeki bilim ve...

Büyükşehirden minik emekçilere sürpriz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi üyeleri, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Mavi Göl'de düzenlendiği piknikte bir araya geldi

Merkez üyesi çocuklar, Altınpark'ta bulunan Feza Gürsey Bilim Merkezi'ndeki bilim ve sanat atölyelerinde de etkinliklere katıldı

ANKARA - Başkentli çocukların hayallerine ışık tutan Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi" üyeleri için düzenlediği sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerle miniklerin yüzlerini güldürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'ne üye çocuklar için Mavi Göl rekreasyon alanında piknik düzenlendi. Merkez üyesi 140 çocuk, piknikte gönüllerince eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'ne üye çocuklar için gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinliklerin yanı sıra çocukların eğitimine yönelik de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Altınpark içinde bulunan Feza Gürsey Bilim Merkezi, çocukları bilimsel deneylerle buluşturdu. Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezine üye 42 minik, bilim ve sanat atölyelerinde gerçekleştirilen etkinliklere katılarak unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Uzman rehberler eşliğinde interaktif öğrenme fırsatı bulan çocuklar, yaptıkları deneyler ile oldukça keyifli vakit geçirdiler.

Büyükşehirden minik emekçilere sürpriz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Feza Gürsey, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin adayı Hanife, bikini giyerek Instagram'ı salladı
CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:19:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden minik emekçilere sürpriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]