Son Dakika Haberleri: Büyüleyenspor, Başakpınar Maçına Hazır
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Büyüleyenspor, Başakpınar Maçına Hazır

15 dakika önce

2019 2020 Süper Amatör ve 1. Amatör ligi bu hafta oynanacak maçlarla start alıyor.

Büyüleyenspor, Başakpınar Maçına Hazır, System.String[]

2019 2020 Süper Amatör ve 1. Amatör ligi bu hafta oynanacak maçlarla start alıyor.


1.Amatör takımlarından Büyüleyenspor hafta sonu Başakpınar deplasmanında oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanını Develi İlçe Stadyumunda yapan Büyüleyenspor maç saatini beklemeye başladı.


Büyüleyespor Kaptanı Ali Törk, "2019 2020 futbol sezonun bütün takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazasız belasız bir sezon geçirmemizi nasip etsin. Hafta sonu oynayacağımız Başakpınar maçı öncesi hazırlıklarımızı tamamlayarak maç saatini beklemeye başladık. Hedefimiz iyi bir galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak" dedi. - KAYSERİ

Başakpınar, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:52 Kaynak: İHA
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