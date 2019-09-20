Büyüleyenspor, Başakpınar Maçına Hazır

2019 2020 Süper Amatör ve 1. Amatör ligi bu hafta oynanacak maçlarla start alıyor.



1.Amatör takımlarından Büyüleyenspor hafta sonu Başakpınar deplasmanında oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanını Develi İlçe Stadyumunda yapan Büyüleyenspor maç saatini beklemeye başladı.



Büyüleyespor Kaptanı Ali Törk, "2019 2020 futbol sezonun bütün takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazasız belasız bir sezon geçirmemizi nasip etsin. Hafta sonu oynayacağımız Başakpınar maçı öncesi hazırlıklarımızı tamamlayarak maç saatini beklemeye başladık. Hedefimiz iyi bir galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak" dedi. - KAYSERİ