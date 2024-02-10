Büyümeye Devam Eden Water AEG, Bölge Müdürlükleri Kuruyor!

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Water AEG su arıtma sistemleri, dinamik ve büyüyen yapıyı desteklemek amacıyla yeni bölge müdürlüklerinin kurulduğunu duyurdu.

Bu yenilikçi hamle, şirketin genişleme stratejisine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. Aynı zamanda yerel müşterilere daha iyi hizmet sunma kapasitesini artırıyor.

Danışman Direktörü Okan Kerse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Water AEG olarak, müşteri odaklı yaklaşımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni bölge müdürlüklerimiz, daha yakın bir ilişki kurmamıza ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde cevap vermemize olanak tanıyacak."

Yeni bölge müdürlükleri, stratejik noktalarda faaliyet gösterecek ve bölgesel satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri tarafından yönetilecek. Bu, Water AEG Su Arıtma Sistemlerinin müşteri memnuniyetini artırmak ve pazardaki varlığını güçlendirmek için atılan bir diğer önemli adımdır.

Water AEG su arıtma sistemlerinin bu genişleme hamlesi, şirketin sektördeki lider konumunu daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. Yeni bölge müdürlüklerinin faaliyete geçmesiyle birlikte, şirketin yerel düzeydeki varlığı güçlenecek ve müşterilere daha kapsamlı bir destek ağı sunulacaktır.

Water AEG'nin Ses Getiren Genişleme Stratejisi!

Danışman Direktörü Okan Kerse, konuyla ilgili yaptığı açıklama ile "Water AEG olarak, müşterilerimiz için en iyisini sunmayı amaç edinerek yolumuza devam ediyoruz. Daha kaliteli bir hizmeti daha geniş alanda sunmak amacı ile büyüme hedeflerimizi güncelliyoruz. Bu konudaki yaklaşımımızı güçlendirmeye devam ederken yeni bölge müdürlüklerimiz ile memnuniyet oluşturan sonuçlara ulaşıyoruz."

Water AEG Su Arıtma Sistemlerinin Stratejik Yerleşim Planı!

Şirketin stratejik, yerleşim planına dair açıklamaları ile de dikkatleri çeken Kerse, "Water AEG'nin bölgesel genişleme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşenbu çalışmalarımız yeni bölge müdürlükleri, şeklinde hayata geçmeye devam ediyor. Bu anlamda stratejik noktalarda faaliyet gösterecek şekilde en özel pazarlama ve müşteri hizmetleri ekiplerini işleme alıyoruz." Diyerek sözlerini tamamladı.

Water AEG Su Arıtma Sistemlerinin Yeni Yıl Vizyonu!

Yeni bölge müdürlükleriyle ilgili olarak da Kerse, "Bu yeni yapılanmamız, sadece müşterilerimize daha iyi hizmet sunmamıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel pazarlarda daha etkin bir şekilde var olmamıza da imkân tanıyacak. Bu da Water AEG'nin büyüme ve başarı yolculuğunda önemli bir dönüm noktasıdır." şeklinde konuştu.

Water AEG Su Arıtma Sistemlerinin bu ses getiren hamlesi, şirketin sektördeki lider konumunu daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. Yeni bölge müdürlüklerinin faaliyete geçmesiyle birlikte, şirketin yerel düzeydeki varlığı güçlenecek ve müşterilere daha kapsamlı bir destek ağı sunulacaktır.

Yaygın ağa sahip müdürlükleri ile günümüzün bilindik markası haline gelen AEG, emin adımlarla sektörde yer etmeye devam ediyor. Sürekli yeni açıklamaları ile gündem olmaya devam eden şirket yönetim kurulu Kerse, son sözlerini ise: "Water AEG Su Arıtma Sistemleri ailesi olarak özel hedeflerimizi hayata geçirirken dinamik ekiplerimiz ile yepyeni bölge müdürlüklerimizin kurulumlarını aşamalı bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz."diyerek tamamlıyor.