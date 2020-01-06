Buz gibi havadan denizden haç çıkardılar - Son Dakika
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Buz gibi havadan denizden haç çıkardılar

6 saat önce

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü Kuzguncuk'ta bulunan Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Buz gibi havadan denizden haç çıkardılar, System.String[]

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü Kuzguncuk'ta bulunan Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Buz gibi havada denize giren vatandaşların soğuğa aldırmadan haç çıkarmaları dikkat çekti.

Hristiyan inancına göre 6 Ocak olan Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü Üsküdar Kuzguncuk'ta düzenlenen ayinle kutlandı. Piskopos Kasianos Kuzguncuk'ta bulunan Rum Ortodoks Ayios Yeorgies Kilisesi'nde yönettiği ayinin ardından kiliseden çıkan kortej, dualar ederek Kuzguncuk İskelesi'ne geldi.

Piskopos Kasianos, lodos ve dalganın etkisini göz önünde bulundurarak haçı denize atmasıyla 2 genç bir tekneden buz gibi denize atladı. Kıyasıya yarışta Tasos Fournatzopoulos, denizden çıkardığı haçı öperek Kasianos'a sundu. Psikopos Kasianos da, Tasos'a altın haç kolye hediye etti.

Psikopos Kasianos, törenin sonunda Türkçe iyi dileklerde bulunarak "Denizlerimizde balık bol olsun" dedi.

(Aykut Zor - Mustafa Biçer/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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