Buz Kütlesi Kamyonete Düştü! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buz Kütlesi Kamyonete Düştü!

Buz Kütlesi Kamyonete Düştü!
04.02.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da çatıda biriken buz kütlesi, park halindeki kamyonetin üzerine düştü. Şans eseri kimse yaralanmadı.

Erzurum'da 7 katlı binanın çatısındaki buz kütlesinin kamyonetin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla çatılarda biriken kar ve buz kütlelerinin eriyip düşmesi tehlike oluşturuyor.

Lalapaşa Mahallesi Kışlaarası Sokak'ta park halinde bulunan ve kasasından yük indirilen 25 ACB 798 plakalı kamyonetin sürücü kabininin üzerine, 7 katlı binanın çatısından buz kütlesi düştü.

Bu sırada kamyonetin kasasından yük indiren Cüneyt Karataş (32), buz kütlesinden yaklaşık 1 metre farkla kurtuldu.

Olay anı, çevredeki işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Karataş'ın, aracın kasasından arkadaşıyla dolap indirdiği sırada kamyonetin ön kısmına buz kütlesinin düşmesi yer alıyor.

Karataş, AA muhabirine, olay anında korktuğunu söyledi.

Kentin birçok noktasında çatılardan buz kütlelerinin düştüğünü belirten Karataş, "Kamyoneti sağa çektik, sonra dolap indirirken çatıdan bir anda buz kütlesi düştü. Allah'a şükür bize bir şey olmadı. Kamyonetin kasasındaydım. Buz kütleleri memleketimizde tehlike saçıyor. Bu konuyla ilgili yetkililerin önlem almasını bekliyoruz. Allah sakladı, üzerime düşseydi ciddi şekilde yaralanabilirdim." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buz Kütlesi Kamyonete Düştü! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:27:48. #7.11#
SON DAKİKA: Buz Kütlesi Kamyonete Düştü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.