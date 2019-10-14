Son Dakika Haberleri: Buz patenciler Mehmetciğin yanında
Son Dakika Spor Buz patenciler Mehmetciğin yanında

Buz patenciler Mehmetciğin yanında

58 dakika önce

Türkiye Paten Federasyonu, Barış Pınarı Harekatında Türk ordusunun yanında.

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Türkiye Paten Federasyonu, Barış Pınarı Harekatında Türk ordusunun yanında.


Ankara'da Ümitköy Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde yapılan ve 2 gün süren Atatürk Kupası Artistlik Buz Pateni yarışlarında patenciler dev Türk bayrağı asarak Barış Pınarı harekatına katılan Mehmetçiğin yanında oldukları mesajını verdiler. Minik ve yıldız artistik patenciler, harekatı başarıyla yürüten kahraman Mehmetcik için buzda özel gösteri yaptılar.


"Barış Pınarı Harekatında Kahraman Ordumuzun yaındayız" yazılı pankartı açan artistik patencilerin bu gösterisine Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir, ülkemizin başında ki terör belasından kurtulması için gerekli olan bu harekatı desteklediklerini belirterek, "Kahraman ordumuzun sadece bugün değil hergün yanındayız. Buz Pateni Federasyonu olarak Mehmetciğin yanında her türlü varız" dedi.


Bu arada, Erzurum'da da yakında yapılacak olan minikler ve yıldızlar sürat pateni yarışlarına hazırlanan sporcular da Mehmetciğe "yanındayız" mesajı verdiler. Ellerinde pankartlarla Barış Pınarı Harekatına destek veren sporcular ve sporcu velileri, marşlar eşliğinde salonda tur attı. - ERZURUM

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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