Buz pateninde 3 organizasyon Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 3 organizasyonun ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "4-6 Aralık tarihlerinde 2020 Short Track Federasyon Kupası, 5-6 Aralık tarihlerinde Artistik Buz Pateni Test Yarışması ile 11-13 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası, salgın sürecinin son zamanlardaki seyri ve vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle, yönetim kurulumuzun değerlendirmeleri sonucu ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.