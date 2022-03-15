Buzlanan sokakta mahsur kaldı; aracı halatla bağladılar - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da kısmen karla kaplı sokağa giren sürücü, otomobilinin buzlu yolda dönerek mahsur kalması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, çözümü otomobili halatla bağlamakta bulurken, sürücü belediye ekipleri tarafından evine götürüldü.

Olay, Yıldıztabya Mahallesi Temaşe Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. 34 YP 468 plakalı otomobilinin sürücü, karla kaplı sokağa girdi. Kaymaya başlayan otomobil, sokak ortasında yan döndü. Sokaktan çıkamayan sürücü, otomobilinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yokuşta kalan sürücünün yanına yaya olarak ulaştı ve otomobilde bir süre inceleme yaptı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de sürücüye yardım ederek yokuştan indirdi. Otomobil güvenlik amacıyla çevrede bulunan bir demire halatlarla bağlanarak sabitlenirken, sokak güvenlik şeridi ile trafiğe kapatıldı. Gece koşulları nedeniyle kurtarma çalışmasını gündüz saatlerine bırakan itfaiye ekipleri, bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı. Belediye ekipleri sabah saatlerinde tuzlama işlemi yaparak yokuşta kalan otomobili kurtardı.