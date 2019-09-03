Cabbar Başkana Ortaokul Öğretmeninden ziyaret

Haftanın iki gününde Develilileri makamında ağırlayarak, talep ve önerilerini dinleyen Cabbar Başkan, ziyarete gelenler arasında ortaokul öğretmeni Mehmet Azman'ı görünce duygu dolu anlar yaşadı. İnsanın ve toplumun yetişmesinde öğretmenlerin büyük bir rol oynadıklarını belirten Cabbar Başkan "Üzerimde çok büyük emeği olan Mehmet Azman hocamın ziyaretime gelmesi benim için büyük bir onur ve şereftir. Saygı değer hocama nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, sağlık ve afiyet dolu bir ömür niyaz ederim" açıklamalarında bulundu. Cabbar Başkana başarı dileklerinde bulunan öğretmeni Mehmet Azman "Başarılı hizmetlerin altına imza atan, güler yüzü ve çalışkanlığıyla tanıyıp sevdiğim Mehmet Cabbar Başkanımla gurur duyuyorum. Rabbim başarılarını daim eylesin" dedi.

Samimi bir ortamda eskileri anarak öğretmeniyle hoş muhabbet eden Cabbar Başkan ziyaretin sonunda ortaokul öğretmeni Mehmet Azman'ın elini öperek uğurladı.