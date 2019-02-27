Son Dakika Haberleri: Çad Cumhurbaşkanı Itno: "Teröristlerle Mücadelemizin Ortak Bir Mücadele Olması Gerektiğini...

Çad Cumhurbaşkanı Itno: "Teröristlerle Mücadelemizin Ortak Bir Mücadele Olması Gerektiğini...

14 dakika önce

- Erdoğan-Itno ortak basın toplantısı Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun konuşması İkilinin tokalaşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

- Erdoğan-Itno ortak basın toplantısı
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun konuşması
İkilinin tokalaşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Itno, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:58 Kaynak: AA

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