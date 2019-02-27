Çad Cumhurbaşkanı Itno: "Teröristlerle Mücadelemizin Ortak Bir Mücadele Olması Gerektiğini...
14 dakika önce
- Erdoğan-Itno ortak basın toplantısı Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun konuşması İkilinin tokalaşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:58 Kaynak: AA
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