Çad'da Çin petrol şirketi çalışanları rüşvetten gözaltına alındı - Son Dakika

Çad'da Çin petrol şirketi çalışanları rüşvetten gözaltına alındı

11.11.2020 00:11
Çad'da Çin petrol şirketi çalışanları rüşvetten gözaltına alındı, System.String[]

Afrika ülkesi Çad'da Çin petrol şirketi Greatwall Drilling'in iki çalışanı, vergi müfettişlerine 90 milyon CFA frangı (yaklaşık 1,5 milyon lira) rüşvet vermeye çalışırken yakalandı.

Afrika ülkesi Çad'da Çin petrol şirketi Greatwall Drilling'in iki çalışanı, vergi müfettişlerine 90 milyon CFA frangı (yaklaşık 1,5 milyon lira) rüşvet vermeye çalışırken yakalandı.

Cumhuriyet Savcısı Youssouf Tom, Greatwall Drilling'in çalışanlarının karıştığı iddia edilen rüşvet olayıyla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Savcı Tom, söz konusu çalışanların Genel Devlet Müfettişliğinde (IGE) görevli iki vergi müfettişine vergi kaçırmalarına göz yummaları karşılığında 90 milyon CFA frangı rüşvet teklif ettiğini açıkladı.

Rüşveti kabul etmeyen müfettişlerin ihbarıyla şüphelilerin nakit 90 milyon CFA frangı ile beraber yakalandığını söyleyen Tom, Greatwall Drilling şirketi çalışanı biri Çinli diğeri Çad vatandaşı iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

2013 yılından beri Çad'da faaliyet gösteren Greatwall Drilling şirketinin 9 milyar CFA frangı vergi borcu olduğu belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Petrol, Vergi, Çad, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çad'da Çin petrol şirketi çalışanları rüşvetten gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya fabrikasını üretim kapasitesini artıracak Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, görevinden istifa etti Konya'da tedirgin eden sesin savaş uçağının yaptığı sonik patlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Pfizer aşı testlerine katılan gönüllüler yan etkilerini anlattı: Ağır bir halsizlik vardı ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 ve SİHA satışına onay Muhalefet partilerinden Bakan Elvan'a övgü dolu sözler: Sizi bu görevde görmekten mutluyuz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronoyla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronoyla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Çok iyi bir kulüp başkanı olmadığımı biliyorum Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Çok iyi bir kulüp başkanı olmadığımı biliyorum         
00:00
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 3 transfer birden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 3 transfer birden         
23:39
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, istifa ettiği iddialarını yalanladı Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, istifa ettiği iddialarını yalanladı         
23:22
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Son Dakika: İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika: İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
22:08
Gelini evden kaçan kadın, gurur meselesi yapıp kendini evde asarak intihar etti Gelini evden kaçan kadın, gurur meselesi yapıp kendini evde asarak intihar etti         
21:47
Fransız basınından Macron'a Dağlık Karabağ eleştirisi: Suriye ve Libya'dan sonra başka bir başarısızlık! Fransız basınından Macron'a Dağlık Karabağ eleştirisi: Suriye ve Libya'dan sonra başka bir başarısızlık!         
21:37
Cumhurbaşkan Erdoğan-Putin görüşmesinde ortaya çıktı! Türkiye, Karabağ'da ateşkesi denetleyecek Cumhurbaşkan Erdoğan-Putin görüşmesinde ortaya çıktı! Türkiye, Karabağ'da ateşkesi denetleyecek         
20:09
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı         
19:08
FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı         
18:57
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 00:20:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çad'da Çin petrol şirketi çalışanları rüşvetten gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei