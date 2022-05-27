Çad'daki Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Çad'daki Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi

27.05.2022 23:34

Çad'daki Maarif Okullarında, 2021-2022 eğitim yılı mezuniyet etkinliği düzenlendi.

Çad'daki Maarif Okullarında, 2021-2022 eğitim yılı mezuniyet etkinliği düzenlendi.

Başkent Encemine'deki okul kampüsünde düzenlenen programa, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Türkiye Maarif Vakfı Çad Temsilcisi İbrahim Duman, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte öğrenciler Türkçe, İngilizce ve Fransızca şarkı ve şiirler söylerken, Büyükelçi Kaygısız ve Temsilci Duman konuşma yaptı.

Kaygısız, okulda yapılan çalışmalara övgüde bulundu ve okula her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Duman ise Maarif Okullarının, bilgi ve birikimlerini insanlığın barış ve huzurunun hizmetinde kullanacak kişilerin yetiştirilmesinde öncü bir kurum olma vizyonu ve misyonu olduğunu söyledi.

Öğrencilerin normal derslerinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce eğitim de aldıklarını ifade eden Duman, kaliteli eğitim için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Törenin sonunda Türk Hava Yolları tarafından başarılı öğrenci Nora Hayba'ya Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edildi.

Çad'daki Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi
Çad'daki Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi
Çad'daki Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi
Çad'daki Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi

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Kaynak: AA

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