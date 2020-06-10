Caddebostan sahilinde sosyal mesafe kuralı unutuldu - Son Dakika

Aylardır dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarımız devam ederken 'Kontrollü Sosyal Hayat' da başladı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gereken vatandaşların sosyal mesafe kuralını unuttu.

Sahiller sıcak İstanbul gününde doldu taştı

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların akın ettiği sahillerden birisi olan Caddebostan Sahilinde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Yürüyüş yapan, bisiklete binen vatandaşlar sahil boyunca sosyal mesafe kuralını unuturken maske takıldığı gözlemlendi. Vatandaşların yanlarında taşıdıkları dezenfektanları da sık sık kullandığı görülürken sahil boyunca sosyal mesafe kuralına dikkat edilmedi.

(Hanifi Bayar/İHA)