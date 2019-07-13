Son Dakika Haberleri: Caddeye çıkmak isteyen tır trafiği bir birine kattı
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Caddeye çıkmak isteyen tır trafiği bir birine kattı

24 dakika önce

Zonguldak kent merkezinde ara sokaktan ana caddeye çıkmak isteyen tır sürücüsü trafiği birbirine kattı.

Caddeye çıkmak isteyen tır trafiği bir birine kattı, System.String[]
Zonguldak kent merkezinde ara sokaktan ana caddeye çıkmak isteyen tır sürücüsü trafiği birbirine kattı.

Edinilen bilgiye göre bugün öğlen saatlerinde tır sürücüsü Şemsi Denizer sokaktan Gazipaşa Caddesi istikametine dönmek isterken sıkıştı. Tır'ın döndüğü sırada caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Dakikalarca tırın dönmesini bekleyen araç sürücüleri kornalarına basarak tepki gösterdi. Tırın Gazipaşa Caddesi istikametine dönmesiyle trafik normale döndü. - ZONGULDAK
Şemsi Tebrizi, Zonguldak, Gazipaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:31 Kaynak: İHA
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