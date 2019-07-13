Caddeye çıkmak isteyen tır trafiği bir birine kattı
24 dakika önce
Zonguldak kent merkezinde ara sokaktan ana caddeye çıkmak isteyen tır sürücüsü trafiği birbirine kattı.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:31 Kaynak: İHA
kent merkezinde ara sokaktan ana caddeye çıkmak isteyen tır sürücüsü trafiği birbirine kattı.
Edinilen bilgiye göre bugün öğlen saatlerinde tır sürücüsü Şemsi Denizer
sokaktan Gazipaşa
Caddesi istikametine dönmek isterken sıkıştı. Tır'ın döndüğü sırada caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Dakikalarca tırın dönmesini bekleyen araç sürücüleri kornalarına basarak tepki gösterdi. Tırın Gazipaşa Caddesi istikametine dönmesiyle trafik normale döndü. - ZONGULDAK
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