Çadır, Esnaflarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çadır, Esnaflarla Bir Araya Geldi

Çadır, Esnaflarla Bir Araya Geldi
18.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, esnaflarla buluşarak sorunlarını dinledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, esnaflarla bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde faaliyet gösteren esnaflarla beraberindeki parti üyeleriyle birlikte bir araya gelen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, işlerinde bol kazançlar dileyerek durumları hakkında bilgi aldı. Başkan Çadır, her daim esnaflarla bir araya geldiklerini dile getirerek, bu tür ziyaretlere önem verdiklerini ve esnafın sorun ile sıkıntılarını bire bir dinleyerek sorunların da çözümü için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Esnaflardan Sinan Öztürk ise ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Adıyaman, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çadır, Esnaflarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

16:08
Suriye’de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPGSDG’den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
Suriye'de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPG/SDG'den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 16:24:33. #7.11#
SON DAKİKA: Çadır, Esnaflarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.