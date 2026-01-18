AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, esnaflarla bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde faaliyet gösteren esnaflarla beraberindeki parti üyeleriyle birlikte bir araya gelen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, işlerinde bol kazançlar dileyerek durumları hakkında bilgi aldı. Başkan Çadır, her daim esnaflarla bir araya geldiklerini dile getirerek, bu tür ziyaretlere önem verdiklerini ve esnafın sorun ile sıkıntılarını bire bir dinleyerek sorunların da çözümü için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Esnaflardan Sinan Öztürk ise ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür etti. - ADIYAMAN