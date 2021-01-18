Çağatay Ulusoy'dan dev yatırım!
18.01.2021 17:46
Çağatay Ulusoy, dizi ve reklam filmlerinden elde ettiği kazancı gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. Oyuncunun, yatırım amaçlı İzmir Çeşme'de tek kat üzerine inşa edilmiş müstakil villa satın aldığı iddia edildi
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ulusoy'un, yeni evi için 6 milyon TL ödediği öğrenildi. Oyuncu, 4 artı 1 havuzlu villasını baştan aşağı yeniledikten sonra satışa çıkaracak.
Zekeriyaköy'de kirada olan oyuncunun, orman içindeki Kemerburgaz'da oturan arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu olmak için o bölgeden ev aradığı iddia edilmişti.
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