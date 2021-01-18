Çağatay Ulusoy'dan dev yatırım!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ulusoy'un, yeni evi için 6 milyon TL ödediği öğrenildi. Oyuncu, 4 artı 1 havuzlu villasını baştan aşağı yeniledikten sonra satışa çıkaracak.

Zekeriyaköy'de kirada olan oyuncunun, orman içindeki Kemerburgaz'da oturan arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu olmak için o bölgeden ev aradığı iddia edilmişti.