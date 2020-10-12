Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu - Son Dakika

Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu

12.10.2020 14:39
Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde milli sörfçü Çağla Kubat'a ait okuldaki bir tekneden motor çalındı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde milli sörfçü Çağla Kubat'a ait okuldaki bir tekneden motor çalındı. Jandarma ekiplerin çalışmasıyla 1 hafta sonra bulunan motor, Kubat'a teslim edildi.

Olay, 2 Ekim'de, Alaçatı Mahallesi Akçaya mevkiinde bulunan Çağla Kubat Sörf Okulu'nda meydana geldi. Gece okula gelen şüpheliler, okula ait olan güvenlik teknesinin motorunu alarak kayıplara karıştı. Sabah okula geldiğinde teknenin üzerindeki motorun olmadığını fark eden Kubat, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek hırsızlığı gördü. Şikayet üzerine Alaçatı Jandarma ve JASAT ekipleri, piyasa değeri 70 bin lira olan motoru bulmak, şüphelileri ise yakalamak için harekete geçti. Okuldaki kayıtları tarayan ekipler, şüphelilerin geldiği aracın geçtiği noktalardaki MOBESE kayıtlarını da inceleme altına aldı. Plakası belirlenen aracın Balçova'daki bir akar yakıt istasyonundan yakıt almasının ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1' i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekne motoru ise Kubat'a teslim edildi.

'KORUNDUĞUNUZU BİLMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'Yaşanılanı anlatan Çağla Kubat, motoru bulup getiren ekiplere teşekkür etti Kubat, "Bir sabah geldiğimizde güvenlik amacıyla kullandığımız ve aynı zamanda antrenmanı yönettiğimiz kurtarma botumuzun üzerindeki motorun, kablolarının parçalanıp motorunun çalındığını gördük. Çok üzüldük ve güvenlik botu olmadığı için antrenmanlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. Koronavirüs sebebiyle yarışlar ve organizasyonlar durdurulmuştu. Ancak kasım ayında bazı yarışların yeniden başlayacak olması sebebiyle hem sporcularımız hem de biz çok motiveydik. O sırada böyle bir şey yaşamak bizi ayrıca üzdü. Çevremizdeki insanların büyük çoğunluğu 'O motor gitti, bulunmaz' tarzında konuşmalar yapıyorlardı. Ancak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme Komutanlığı ve JASAT timlerinin çalışmaları neticesinde 1 hafta sonra motorumuz bulundu. Ayrıca Çeşme kaymakamımız da bu süreçte bizimle yakından ilgilendi. Ekipleri de burada büyük bir coşkuyla karşıladık. Korunduğunuzu bilmek çok güzel bir duygu" dedi.MOTOR BULUNDU, ANTRENMANLAR BAŞLADIMotorun bulunmasıyla birlikte antrenmanların kaldığı yerden devam ettiğini belirten Kubat, "Biz bunu emekle kazanıyoruz. Sporu geliştirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Alın terimizle kazandığımız bir şeyin bu kadar rahatça çalınması bizi çok rahatsız etti. Kendime, 'Bu kadar kolay mı?' diye sordum. Ancak gördüm ki o kadar da kolay değilmiş. Buradaki kamera kayıtları motorun ve şüphelilerin bulunmasında çok etkili oldu ama bu ekip çalışması olmasaydı bu kayıtlar da bir işe yaramazdı. Biz kolay kolay antrenman iptal etmeyiz. Bu olay sebebiyle antrenmanı iptal ettiğimizi duyurduğumuzda nedenini merak ettiler. Sebebini söyleyince çok üzüldüler ve süreci de hep takip ettiler. Bulundu bilgisini verince onlar da çok sevindi. Geçen cuma bot gelince hafta sonu mutlu bir şekilde antrenmanlarımıza devam ettik. Tüm ailemiz çok mutlu oldu" diye konuştu.

Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu
Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu
Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu
Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu
Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu
Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu
Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu

Çağla Kubat, Milli, Çeşme, Kubat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu - Son Dakika

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