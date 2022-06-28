Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor!

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Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda, 5'inci kattaki korkuluklara çıkan M.B. isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Korkuluklara tutunan şahıs bir yandan da elinde tuttuğu mektupları bulunduğu kattan aşağıya fırlattı.

İKNA EDİLDİ

Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adliyeye sevk edilen ekipler şahsın muhtemel atlama ihtimaline karşı branda açarken, bir yandan da şahsı ikna çabaları başladı. Başsavcı vekilleri ile diğer yetililerin ikna çabalarının ardından M.B. isimli şahıs çıktığı korkuluklardan indirildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ikna edildikten sonra güvenlik güçleri tarafından ifadesi alınan M.B'nin dolandırıldığı için intihar girişiminde bulunduğu bilgisi edinildi.