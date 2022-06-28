Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor!

28.06.2022 10:58

Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Polis ekipleri, korkuluğun diğer tarafına geçen şahsı, çıktığı yerden inmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, şahsın atlama ihtimaline karşılık adliye içinde önlemler alındı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda, 5'inci kattaki korkuluklara çıkan M.B. isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Korkuluklara tutunan şahıs bir yandan da elinde tuttuğu mektupları bulunduğu kattan aşağıya fırlattı.

İKNA EDİLDİ

Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adliyeye sevk edilen ekipler şahsın muhtemel atlama ihtimaline karşı branda açarken, bir yandan da şahsı ikna çabaları başladı. Başsavcı vekilleri ile diğer yetililerin ikna çabalarının ardından M.B. isimli şahıs çıktığı korkuluklardan indirildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ikna edildikten sonra güvenlik güçleri tarafından ifadesi alınan M.B'nin dolandırıldığı için intihar girişiminde bulunduğu bilgisi edinildi.
YORUMLAR
500
Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi İstanbul'da İş İnsanının Aracının Kurşunlanmasıyla İlgili 6 Kişi Yakalandı İstanbul'da İş İnsanının Aracının Kurşunlanmasıyla İlgili 6 Kişi Yakalandı
Kaynak: İHA

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:12 Okul arkadaşları tarafından darp edilen 13 yaşındaki çocuk tek gözünü kaybetti
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:38 Meksika'da korkunç olay! Öfkeli boğa binicisini yere atıp, defalarca boynuzlayarak öldürdü
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
10:58 Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 12:19:52. #1.12#
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement