Kaymakam Asım Özdemir, Çağlayancerit Millet Konağı'nda düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çağlayancerit HEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi - Son Dakika

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