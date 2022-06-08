Çağlayancerit HEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Kaymakam Asım Özdemir, Çağlayancerit Millet Konağı'nda düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından ilçe protokolü sergiyi gezerek kursiyerlerle bir süre sohbet etti.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Öztürk, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Zahit Aydemir ve ilgililer katıldı.
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