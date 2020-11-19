Cahide Sonku'nun hayatı sahnede

Çiğdem Tunç Tiyatrosu yeni sezonda "Cahide Sonku 'Kanadı Kırık Bir Kuş Misali'" adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturacak. Eray Yasin Işık tarafından kaleme alınan oyunda Türkiye'nin ilk kadın yönetmeni de olan usta oyuncu Cahide Sonku'nun hayatı anlatılacak. Usta oyuncuya ise Çiğdem Tunç hayat verecek. Oyunda Tunç'a Sema Aras, Deniz Salman, Levent Sülün, Deniz Değirmenci, Alper Çorumluoğlu, Süreyya Gökhan, Soykan Kişioğlu ve Savaş Özkartal da eşlik edecek.