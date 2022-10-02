Endonezya'da Futbol Maçında Çıkan İzdihamda En Az 174 Kişi Yaşamını Yitirdi

CAKARTA, 2 Ekim (Xinhua) -- Endonezya yetkilileri Pazar günü, ülkenin Doğu Cava eyaletinin Malang kentinde Cumartesi akşamı oynanan bir futbol maçında çıkan izdiham ve çatışmalarda en az 174 kişinin yaşamını yitirdiğini, 180 kişinin de yaralandığını bildirdi. Eyaletin polis şefi Nico Afinta, düzenlediği basın toplantısında, kaosun Cumartesi günü geç saatlerde Malang'ın Kanjuruhan Stadyumu'nda, Endonezya 1. Lig futbol karşılaşmasında Arema Malang takımının Persebaya Surabaya karşısında maçı kaybetmesinden hemen sonra meydana geldiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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