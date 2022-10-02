Endonezya'da Futbol Maçında Çıkan İzdihamda En Az 174 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Endonezya'da Futbol Maçında Çıkan İzdihamda En Az 174 Kişi Yaşamını Yitirdi

02.10.2022 13:44
Endonezya'da Futbol Maçında Çıkan İzdihamda En Az 174 Kişi Yaşamını Yitirdi

CAKARTA, 2 Ekim (Xinhua) -- Endonezya yetkilileri Pazar günü, ülkenin Doğu Cava eyaletinin Malang kentinde Cumartesi akşamı oynanan bir futbol maçında çıkan izdiham ve çatışmalarda en az 174 kişinin yaşamını yitirdiğini, 180 kişinin de yaralandığını bildirdi.

CAKARTA, 2 Ekim (Xinhua) -- Endonezya yetkilileri Pazar günü, ülkenin Doğu Cava eyaletinin Malang kentinde Cumartesi akşamı oynanan bir futbol maçında çıkan izdiham ve çatışmalarda en az 174 kişinin yaşamını yitirdiğini, 180 kişinin de yaralandığını bildirdi. Eyaletin polis şefi Nico Afinta, düzenlediği basın toplantısında, kaosun Cumartesi günü geç saatlerde Malang'ın Kanjuruhan Stadyumu'nda, Endonezya 1. Lig futbol karşılaşmasında Arema Malang takımının Persebaya Surabaya karşısında maçı kaybetmesinden hemen sonra meydana geldiğini söyledi.

Endonezya'da <a class='keyword-sd' href='/futbol/' title='Futbol'>Futbol</a> Maçında Çıkan İzdihamda En Az 174 Kişi Yaşamını Yitirdi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentindeki Kanjuruhan Stadyumu'nun dışında ateşe verilmiş bir kamyonun enkazı görülüyor, 2 Ekim 2022.

Endonezya'da Futbol Maçında Çıkan İzdihamda En Az 174 Kişi Yaşamını Yitirdi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentindeki Kanjuruhan Stadyumu'nun dışında ateşe verilmiş bir otomobilin enkazı görülüyor, 2 Ekim 2022.

Endonezya'da Futbol Maçında Çıkan İzdihamda En Az 174 Kişi Yaşamını Yitirdi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentindeki Kanjuruhan Stadyumu'nun dışında ateşe verilmiş bir otomobilin enkazı görülüyor, 2 Ekim 2022.

Endonezya'da Futbol Maçında Çıkan İzdihamda En Az 174 Kişi Yaşamını Yitirdi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentindeki Kanjuruhan Stadyumu'nun dışında ateşe verilmiş bir otomobile ip bağlayan bir polis memuru, 2 Ekim 2022. (F otoğraf: Bayu Novanta/Xinhua)

Endonezya'da Futbol Maçında Çıkan İzdihamda En Az 174 Kişi Yaşamını Yitirdi

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Kaynak: Xinhua

Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Futbol Maçında Çıkan İzdihamda En Az 174 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Futbol Maçında Çıkan İzdihamda En Az 174 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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