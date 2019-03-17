Son Dakika Haberleri: Çakın, Ev Ziyaretlerini Sürdürüyor

Çakın, Ev Ziyaretlerini Sürdürüyor

38 dakika önce

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, yerel seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Çakın, Ev Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, yerel seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Atatürk ve Fevzi Çakmak mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulunan Mehmet Çakın, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Vatandaşlara market ve pazar torbası hediye eden Çakın, seçim çalışmalarında kendisine en büyük desteği teşkilat mensuplarının verdiğini belirterek, "Kampanya sürecinde mahalle, kurum, ev, kahvehane ve esnaf ziyaretlerinde bulunuyoruz. Gece gündüz demeden süren bu çalışmalarımızda, dur durak bilmeyen teşkilat üyelerimiz, bize çok büyük destek veriyorlar. Gün boyu ayakta kalan ve halka hizmeti kendilerine gaye edinen teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta bu çalışmaların sonucunu alacağız ve ilimizde AK Parti'nin hizmet anlayışının sürmesini kalıcı hale getireceğiz" dedi.

Çakın, ziyaretler sırasında vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:04 Kaynak: AA

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