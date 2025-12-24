Çakır'dan Öğrencilere Tavsiyeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çakır'dan Öğrencilere Tavsiyeler

Çakır\'dan Öğrencilere Tavsiyeler
24.12.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MTSO Başkanı Çakır, Mersin Üniversitesi öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı ve önerilerde bulundu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileriyle bir araya gelerek, iş hayatına ve kişisel gelişime dair tecrübelerini paylaştı.

Program kapsamında üniversitede ilk olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı'yı, ardından İİBF Dekanı Prof. Dr. Cemal Altan'ı ziyaret eden Çakır, Mersin'in hızla büyüyen ve gelişen bir kent olduğuna dikkat çekti. Kentin 2050 ve 2075 yıllarını planlamak için MTSO ile Mersin Üniversitesi'nin bilgi birikimi ve enerjisini birleştirmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, Mersin Üniversitesi kurulduğundan bu yana MTSO iş birliğiyle hayata geçirilen önemli projeleri hatırlattı. Çakır, önümüzdeki süreçte de yeni başarı hikayelerinin yine ortak çalışmalarla yazılacağını söyledi.

Ziyaretlerin ardından öğrencilerle buluşan Başkan Çakır, kendi hayat hikayesinden örnekler vererek gençlere mezuniyet sonrası atacakları adımlar ve bugünden kendilerini nasıl geliştirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Gençlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Çakır, kentin ve Türkiye'nin yarınlarının hep birlikte planlanacağını ifade etti.

Başkan Çakır, konuşmasında öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "İki yol varsa, hiç kullanılmamış olanı tercih edin. Zorluklardan korkmayın, yüksek hedefler koyun ve çok çalışın. Nerede duracağınızı iyi bilin; kendinize ve ailenize zaman ayırın. Mutlaka bir yabancı dil öğrenin ve yapay zekayı doğru kullanın. Yapay zeka değil, yapay zekayı iyi kullananlar iş dünyasında fark oluşturacak. Sevdiğiniz işi yapın, merdivenleri hızlı tırmanmayın. Önce çalışan olun, işi mutfağında öğrenin. Altyapınız sağlam olursa sizi kimse tutamaz. Hobiler edinin, spor yapın, el becerilerinizi geliştirin. Hata yapmaktan korkmayın ama mutlaka ders çıkarın. Ben bugün her şeyimi kaybetsem yine ekmeğimi kazanırım; çünkü kendi gücüme inanıyorum. Siz de kendi gücünüze inanın." - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin Üniversitesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çakır'dan Öğrencilere Tavsiyeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:33:38. #7.12#
SON DAKİKA: Çakır'dan Öğrencilere Tavsiyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.