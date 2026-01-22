Çakmur\'dan Personele Teşekkür Belgesi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, personeli onurlandırmaya devam ediyor. Çakmur, bu kez de ilgili şube müdürlüklerine bağlı olarak çalışan ve "Karargah binamız" dediği hizmet binasındaki personele teşekkür belgesi takdim etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, bu kez de hizmet binasında görev yapan personelleri teşekkür belgesiyle onurlandırdı. Yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken ve İl Karnesinde spor ile gençlikte Türkiye 1 Numarası olan Erzurum GSİM'de il müdürü Levent Çakmur, personelin moralini daha fazla yükseltmek, motivasyonlarını artırmak için onurlandırmaya devam ediyor. Daha Merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de bulunan Spor Tesisleri ile Kandilli Kayak Merkezi'nde görev yapan, personellere ve tesis amirlerine 2025 yılı spor tesisleri değişim ve dönüşümü ile il karnesindeki başarılara katkılarından dolayı teşekkür belgesi veren, güvenlikçileri ödüllendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur bu kez de "Karargah binamız" dediği İl Müdürlüğü Hizmet Binasında görev yapan personellere teşekkür belgesi takdim etti. İlgili Şube Müdürlüklerine bağlı birimlerde görev yapan şef ve personelleri teşekkür belgesi ile onurlandıran Çakmur, "Hizmet binamız bizim hizmet çıkış noktamızdaki karargahımız. Yazışmaların yapıldığı il binamızda emeği geçen ve özveriyle çalışan arkadaşlarımızı onurlandırmak için onlara teşekkür belgesi takdim ettik. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Çakmur: Kurumumuzdan övgüyle söz edilmesi bizim için gurur vesilesi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 2025 yılındaki başarılarını artırarak devam ettirmek için daha çok çalışıp, gayret göstereceklerini belirterek, "Siyaset dünyasında olsun, spor camiasında ve Erzurum genelinde olsun, kurumumuzun adından övgüyle söz edilmesi bizler için gurur kaynağı. Bizlerde madalyonun önündeki insanlar olarak madalyonun arkasındaki siz kıymetli personelimize teşekkür ediyoruz.

Bu arada teşekkür takdim törenine Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Şube Müdürleri Memduh Ceyhan, Şinasi Polat, Güngör Şenses, Ahmet Aktepe, Sadrettin Üstün ve Ali Rıza Bozkurt da katıldı. - ERZURUM