Çakmur'dan Personele Teşekkür Belgesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çakmur'dan Personele Teşekkür Belgesi

Çakmur\'dan Personele Teşekkür Belgesi
22.01.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum GSİM Müdürü Çakmur, personeli onurlandırarak teşekkür belgeleri takdim etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, personeli onurlandırmaya devam ediyor. Çakmur, bu kez de ilgili şube müdürlüklerine bağlı olarak çalışan ve "Karargah binamız" dediği hizmet binasındaki personele teşekkür belgesi takdim etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, bu kez de hizmet binasında görev yapan personelleri teşekkür belgesiyle onurlandırdı. Yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken ve İl Karnesinde spor ile gençlikte Türkiye 1 Numarası olan Erzurum GSİM'de il müdürü Levent Çakmur, personelin moralini daha fazla yükseltmek, motivasyonlarını artırmak için onurlandırmaya devam ediyor. Daha Merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de bulunan Spor Tesisleri ile Kandilli Kayak Merkezi'nde görev yapan, personellere ve tesis amirlerine 2025 yılı spor tesisleri değişim ve dönüşümü ile il karnesindeki başarılara katkılarından dolayı teşekkür belgesi veren, güvenlikçileri ödüllendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur bu kez de "Karargah binamız" dediği İl Müdürlüğü Hizmet Binasında görev yapan personellere teşekkür belgesi takdim etti. İlgili Şube Müdürlüklerine bağlı birimlerde görev yapan şef ve personelleri teşekkür belgesi ile onurlandıran Çakmur, "Hizmet binamız bizim hizmet çıkış noktamızdaki karargahımız. Yazışmaların yapıldığı il binamızda emeği geçen ve özveriyle çalışan arkadaşlarımızı onurlandırmak için onlara teşekkür belgesi takdim ettik. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Çakmur: Kurumumuzdan övgüyle söz edilmesi bizim için gurur vesilesi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 2025 yılındaki başarılarını artırarak devam ettirmek için daha çok çalışıp, gayret göstereceklerini belirterek, "Siyaset dünyasında olsun, spor camiasında ve Erzurum genelinde olsun, kurumumuzun adından övgüyle söz edilmesi bizler için gurur kaynağı. Bizlerde madalyonun önündeki insanlar olarak madalyonun arkasındaki siz kıymetli personelimize teşekkür ediyoruz.

Bu arada teşekkür takdim törenine Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Şube Müdürleri Memduh Ceyhan, Şinasi Polat, Güngör Şenses, Ahmet Aktepe, Sadrettin Üstün ve Ali Rıza Bozkurt da katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çakmur'dan Personele Teşekkür Belgesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:15:17. #7.11#
SON DAKİKA: Çakmur'dan Personele Teşekkür Belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.