Son Dakika Haberleri: Çal Belediyesi'nden Denizlispor Maçına Otobüs

Çal Belediyesi'nden Denizlispor Maçına Otobüs

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un Eskişehirspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar için Çal Belediyesinin otobüsle ulaşım desteği vereceği bildirildi.

Çal Belediyesi'nden Denizlispor Maçına Otobüs, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un Eskişehirspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar için Çal Belediyesinin otobüsle ulaşım desteği vereceği bildirildi.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizlispor'un 18 Şubat'ta Eskişehir'de oynayacağı deplasman maçı için belediye tarafından Yeşil Cephe taraftar grubunu götürmek üzere otobüs desteği vereceklerini açıkladı.

Akcan, "Biz spora her zaman destek veriyoruz. Denizlisporumuzu desteklemek için gidecek taraftarlarımızın ulaşımına katkıda bulunmak istiyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuz taraftarlarımızdan gelen istek üzerine biz de katkı sağlayıp onları maça götürmek için destekte bulunacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Denizlispor, Çal, Güncel
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