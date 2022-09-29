ÇALDIĞI OTOMOBİLİ PARÇALAMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

MERSİN'de çaldığı otomobili trafikten çekili başka bir araca ait plaka takan Y.B., parçalara ayırmak isterken yakalandı.
Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin bahçesinden çalınan otomobil, ihbar üzerine aynı gün Sanayi Sitesi içerisinde bulundu. Otomobilin trafikten çekili başka bir araca ait plaka takılı vaziyette parçalanmak üzere olduğu tespit edildi. Şüpheli Y.B., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)
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