Çaldıkları kasayı el arabasıyla taşıdılar - Son Dakika

Çaldıkları kasayı el arabasıyla taşıdılar

21.11.2020 12:07
Çaldıkları kasayı el arabasıyla taşıdılar, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir perde fabrikasında gerçekleşen para kasası hırsızlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda aydınlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir perde fabrikasında gerçekleşen para kasası hırsızlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. Şüphelilerin 2'si yakalandı, 3 firari şüpheli ise her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Kasım ayının ilk haftasında Bozüyük'teki bir perde fabrikasında işletmenin kapalı olduğu gece saatlerinde meydana geldi. Sabah işe gelen fabrika çalışanları muhasebe bölümü tarafındaki camın kırık para kasasının ise yerinde olmadığını fark ettiler. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle birlikte Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olay yerine giderek incelemelerde bulundular. Yapılan incelemeler sonucunda kasada yaklaşık 60 bin TL değerinde döviz ve para, çek koçanı, müşterilere ait süresi geçmiş senetler, çeşitli ülkelere ait kağıt paralar ve müşteriye ait pasaport olduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri zaman kaybetmeden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK OLAYI FABRİKANIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri fabrikada yaptıkları incelemeler ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak her bir detayı tek tek inceledi. Ekiplerce şüphelilerin el arabası yardımıyla fabrikadan çıkardıkları para kasasını önce boş ve karanlık bir arsaya götürdükleri burada bir araca yükleyerek Söğüt yolu üzerindeki sakin ve boş bir arsaya gittikleri tespit edildi. Burada para kasasının açılarak içinin boşaltıldığı ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 2 hafta süren titiz ve hummalı çalışmaların ardından olaya karışan 5 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden F.D. ve O.S. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Kimlikleri tespit edilen diğer 3 şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. - BİLECİK

Çaldıkları kasayı el arabasıyla taşıdılar
Çaldıkları kasayı el arabasıyla taşıdılar
Çaldıkları kasayı el arabasıyla taşıdılar
Çaldıkları kasayı el arabasıyla taşıdılar
Çaldıkları kasayı el arabasıyla taşıdılar
Çaldıkları kasayı el arabasıyla taşıdılar
Çaldıkları kasayı el arabasıyla taşıdılar

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları kasayı el arabasıyla taşıdılar - Son Dakika


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